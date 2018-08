Autos beschädigt, Gullygitter entfernt, Hauswände beschmiert

Von gleich vier Sachbeschädigungen, in einem Fall mit Unfallflucht, berichtet die Polizei im Bereich Osterode und Bad Lauterberg.

Einkaufswagen rollt gegen Auto

Am Samstagabend wurde ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto auf dem Nahkauf-Parkplatz in Bad Grund beschädigt. Der Geschädigte hatte sein Auto gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Während seiner Abwesenheit hatten mehrere Zeugen beobachtet, wie ein älterer Mann seine Sachen aus dem Einkaufswagen in seinen Pkw geladen hatte. Dabei sei er gegen den Einkaufswagen gekommen, der dann gegen das Auto des Geschädigten rollte. Der Mann holte seinen Einkaufswagen zurück, lud seinen Einkauf weiter ein und fuhr anschließend vom Parkplatz. Aufgrund der Zeugenaussagen habe der Fahrer später ermittelt werden können. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro.

5.000 Euro Schaden nach Lackkratzern

Einen Schaden von 5.000 Euro haben Unbekannte an einem VW Golf in der Ölmühlenstraße in Osterode angerichtet. Sie beide Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 7.30 und 17.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.

Gully gegen Auto, Graffitis an Häusern

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Uffestraße und am Glaseberg in Bad Sachsa Gullygitter aus der Verankerung entfernt und auf die Windschutzscheibe und die Motorhaube zweier Fahrzeuge geworfen. Die Täter flüchteten anschließend. In der gleichen Nacht haben Unbekannte in der Marktstraße und der Uffestraße vier Hauswände mit gleich gelagerten Slogans beschmiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Bad Sachsa bittet um Hinweise.