Das Römerschlachtfeld besucht

Der Planwagen des Vereins Dorfgemeinschaft Leben und Wohnen in Eisdorf (DoLeWo) rollte zum Römerschlachtfeld am Harzhorn. Aufgrund der großen Zahl der Anmeldungen waren zwei Fahrten notwendig. Herbert Bretthauer von der Tourist Information aus Bad Gandersheim erklärte bei der Führung sehr anschaulich die Ereignisse des kriegerischen Aufeinandertreffens der römischen und germanischen Kampfverbände um 235 nach Christus am Harzhorn. Zurück in Eisdorf traf man sich im „Goldenen Anker“ zu einer Grillpart. Dabei wurde über das Geschehen am Harzhorn diskutiert.

