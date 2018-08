Fast so schön wie das Fliegen selbst

Fast so schön wie Fliegen: Im Rahmen der Treffen des Arbeitskreises Ältere Generation zeigte KTV-Vorsitzender Karl-Hermann Rotte Dia-Bilder, die er während eines Rundfluges über den Harz geschossen hatte. Von Clausthal, den Harzer Teichen, der Oker- und Sösetalsperre bis zum Blick auf den Brocken. Für die Besucher waren die Fotos von Bad Grund aus der Vogelperspektive am interessantesten. Erstaunlich, wie oft „ihre“ Straße oder sogar „ihr“ Haus entdeckt wurde, liegt doch Bad Grund verzweigt in fünf ähnlich aussehenden Tälern. Sozusagen als Zugabe wurden anschließend als Rückblick noch Fotos vom Jubiläumsumzug auf dem Taubenborn gezeigt, an dem Vereine aus Bad Grund und Umgebung teilgenommen hatten.

