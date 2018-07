Vandalen beschmieren frisch renovierten Pavillon

Unbekannte haben den frisch renovierten, fast 150 Jahre alten Eichelberger Pavillon in Bad Grund mit Graffitis geschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Eichelberger Pavillon hat eine fast 150-jährige Geschichte, bietet Wanderern Schutz vor Wind und Wetter und gilt als ein Wahrzeichen der Bergstadt. Im vergangenen Jahr wurde er grundsaniert, da nicht nur der Zahn der Zeit am Pavillon genagt hatte, sondern Zerstörungen und Schmierereien durch Vandalismus vorlagen. Ortsbürgermeister Manfred von Daak warb um Spenden und ehrenamtlichen Arbeitseinsatz. Von den 2.300 Euro Gesamtkosten kamen 1.000 Euro aus dem Ehrenamtsfond der Harz Energie. 1.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurden ebenfalls investiert.

Schmierereien an fremden Eigentum sind nicht hinnehmbar, daher hat der Ortsrat der Bergstadt zur Ermittlung der Täter eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgesetzt. Hinweise nehmen die Gemeinde Bad Grund unter Telefon 05327/580 oder die Polizeistation in der Bergstadt unter 05327/1421 entgegen.