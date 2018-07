Bad Grund Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen ein Auto beschädigt, das am Fahrbahnrand in der Schlesischen Straße am Taubenborn abgestellt war. Der Unbekannte ist laut Polizei mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen das geparkte Auto geprallt. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3 000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05327/1421.

