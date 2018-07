Travestiekünstler laden ein

Das Landhaus Finze lädt am 17. und 18. August zum Sommerfest der Travestie im Travestie-Theater Carte Rouge ein – dann schon unter der Federführung des neuen Landhaus-Betreibers Markus Decker. An zwei Tagen wird den Besuchern wieder Gesang und Comedy in bewährter Manier geboten. Zu Gast sind in...