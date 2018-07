Blick in die Geschichte der Südtiroler

Eine besondere Besuchergruppe wurde jüngst in der Iberg-Siedlung empfangen: Anlässlich eines großen Familientreffens waren die Nachfahren von Renate und Herbert Kahmann zu Gast in der Bergstadt. Andreas Nackunstz aus Dorste hatte das Familientreffen in Dorste und den Besuch der Iberg-Siedlung...