Baumgesichter und Wasserschlacht

Bad Grund Die Jugendpflege bastelt im Rahmen der Ferienpassaktionen mit den Kindern am Montag von 14 bis 18 Uhr im Jugendcafé Baumgesichter. Am Dienstag steht von 15 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz am Johannisborn in Badenhausen eine Wasserschlacht auf dem Programm. Weitere Infos und Anmeldungen bei der...