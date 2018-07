Landhaus Finze startet mit neuem Betreiber durch

Das Landhaus Finze hat einen neuen Eigentümer: Markus Decker aus Alfeld wird das Badenhäuser Traditionshaus ab dem 1. August weiterführen. Damit heißt es Abschied nehmen von Lothar und Thomas Finze, die das Landhaus und ihr Travestietheater 18 Jahre lang betrieben und sich in dieser Zeit zu einer Institution in der Region entwickelt haben. Der neue Betreiber will am Erfolgsrezept festhalten: Das Konzept,...