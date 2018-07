Fledermäuse beobachten und Entenrennen

Bad Grund Die Jugendpflege lädt am morgigen Freitag, 6. Juli, von 11 bis 13 Uhr im Rahmen des Ferienpassprogramms zum Pizzabacken ins Jugendcafé ein. Am Abend dreht sich alles um Fledermäuse. Wolfgang Rackow vom Nabu Osterode lädt ein, von 21.30 bis 22.30 Uhr am Taubenborner Teich in Bad Grund die Tiere zu...