Unbekannte zünden Altkleidercontainer an

Eisdorf Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen gegen 4.38 Uhr einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die darin befindlichen Altkleider verbrannten. Die Feuerwehr Eisdorf löschte den Brand. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Bad Grund unter Telefon 05327/1421.