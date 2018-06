Kontrolle auf der B 243: Spitzenreiter mit 170 km/h geblitzt

Bad Grund Die Polizei hat am Samstag das Tempo der Autofahrer auf der B 243 gemessen. Erlaubt sind dort 100 Stundenkilometer.

Die Polizei hat am Samstag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 243 vorgenommen. Gemessen wurde auf Höhe Gittelde in Richtung Osterode im dortigen 100 km/h-Bereich.

In den vier Stunden der Kontrolle passierten 222 Verkehrsteilnehmer die Messstelle zu schnell. Zehn Fahrer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. „Die Tagessieger erreichten nach Toleranzabzug 154, 155 und 170 Stundenkilometer“, berichtet die Polizei. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll, teilt die Polizei abschließend zur Verkehrskontrolle mit. pol/nza