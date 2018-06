Diebe brechen in Kiosk des Märchentals ein

Bad Grund Unbekannte sind zwischen dem 10. und 14. Juni in den Kiosk des Märchentals in Bad Grund eingebrochen und haben laut Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 1 000 Euro verursacht. Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam in den Kiosk ein und entwendeten Eis, Süßigkeiten und Getränke....