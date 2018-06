Niesanfall sorgt für Unfall

Ein Niesanfall war die Ursache für einen Unfall am Samstag in Gittelde. Weil sie plötzlich niesen musste, kam eine 18-Jährige mit ihrem Pkw nach links von der Winkelstraße ab und prallte in ein geparktes Auto. Dieses wurde wiederum in einen weiteren Pkw geschoben. Die Fahrerin wurde verletzt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 14 000 Euro. nza

