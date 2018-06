Gittelde Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen durch eine Notfalltür in einen Kfz-Betrieb in der Thüringer Straße ein. Anschließend wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Die Täter verschafften sich so Zutritt zum Büro und entwendeten hier Bargeld. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/5080 entgegen.

