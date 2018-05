DRK feiert am Wochenende 60-Jähriges

Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens lädt der DRK-Ortsverein Badenhausen am Sonntag, 3. Juni, von 11 bis 15 Uhr in die Oberschule der Ortschaft, Am Johannisborn, zum Blutspenden und Familientag ein. Damit die Küche zu Hause kalt bleiben kann, werden...