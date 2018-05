Der Bauausschuss berät über Kinderspielplätze

Windhausen Der Bau-, Umwelt- und Feuerschutzausschuss der Gemeinde Bad Grund kommt am Dienstag, 5. Juni, um 18 Uhr zur Sitzung im Windhäuser Rathaus, An der Mühlenwiese 1, zusammen. Der Ausschuss wird unter anderem über die öffentlichen Kinderspielplätze in der Gemeinde sowie über Straßenunterhaltungsmaßnahmen...