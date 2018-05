Betriebsausschuss der Gemeinde tagt Montag

Windhausen Eine Sitzung des Betriebsausschusses findet am Montag, den 4. Juni, um 17.30 Uhr im Windhausener Rathaus, An der Mühlenwiese 1, statt. Es wird unter anderem um die Instandhaltung der Kanalisation in der Gemeinde Bad Grund sowie die überörtliche Kommunalprüfung durch den Niedersächsischen...