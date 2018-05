Doppeljubiläum wird Pfingsten begangen

Am Pfingstwochenende werden der Musikzug Taubenborn und die Siedlung Taubenborn gemeinsam ihre Jubiläen feiern. So wird der Musikzug sein 50-jähriges und die Siedlung ihr 65-jähriges Bestehen begehen (wir berichteten). Deshalb wird die Anlage am Todtemannsteich vom 19. bis 21. Mai zum Festplatz....