Vereinsheim bekommt Anstrich

Vorsitzender Manfred Rösnick zog auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Feuerwehr-Traditionsvereins Teichhütte in der Gaststätte Bode eine positive Bilanz. Veranstaltung an Veranstaltungen reihte sich in 2017 für die Mitglieder. Manfred Rösnick: „Die Teichhütter haben mit dem Wetter Glück...