Musiker gut eingespielt

Am Samstag, dem 17. März, um 15 Uhr spielt das Rich‘ Swing Trio im Café Antique in Bad Grund, Marktstraße 12. Die Musiker spielen Titel von Cole Porter wie „I love Paris“, „Cest Magnifique“ und „Night and Day“ aus der Swing Ära des letzten Jahrhunderts aber neuere Songs wie etwa „Moondance“ von Van...