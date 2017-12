Flasche mit Münzen gestohlen – mehrere Hundert Euro weg

Die Diebe brachen in eine Doppelhaushälfte in Badenhausen ein. Foto: Nicolas Armer/dpa (Symbol)

Badenhausen Bislang unbekannte Täter stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster in eine Doppelhaushälfte ein.

Am Samstagabend stiegen bislang unbekannte Täter zwischen 17.45 Uhr und 2.15 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in der Thüringer Straße in eine Doppelhaushälfte ein. Die Zimmer wurden nach Diebesgut durchsucht.

Gestohlen wurde eine Ballonflasche, die überwiegend mit Ein- und Zwei-Euro-Stücken im Wert von mehreren Hundert Euro gefüllt war. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeugen, die in der Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Thüringer Straße gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich unter Telefon 05551/70050.