Ganztagsbetreuung erhöht Kita-Defizit

Durch die Vergrößerung der Kleingruppe in der Kindertagesstätte in Bad Grund von zehn auf 18 Plätze und durch den Beschluss, ab Januar 2018 in den Kindertagesstätten Bad Grund und Eisdorf eine Ganztagsbetreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr von täglich acht Stunden und in der...