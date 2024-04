Ein Tausendfüßer überquert einen Wanderweg zwischen Stöberhai und Ravensberg im Südharz. Sein Körper besteht aus mehreren aneinandergereihten Ringen mit jeweils zwei Beinpaaren. Deswegen heißt dieses Tier auch Doppelfüßer. Bei so vielen Beinen kann man auf das ein oder andere Paar auch mal verzichten, oder? Das dachten sich wohl auch einige männliche Doppelfüßer, denn bei einigen Arten sind bestimmte Beinpaare in Gonopoden umgebildet. Mit diesen umgebildeten Beinen können die Männchen bei der Paarung ihr Sperma vom Penis in die Vulven der Weibchen befördern. © HK | Katharina Franz