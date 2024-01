Osterode. Noch keine Pläne für den Valentinstag? Egal ob Single oder Pärchen, wir haben die besten Tipps gesammelt, um den Tag der Liebe im Harz zu verbringen.

Liebe Leserinnen und Leser,

wissen Sie schon, wie Sie den diesjährigen Valentinstag verbringen werden? Meine Kollegen Svenja Paetzold-Belz und Thorsten Berthold haben zwei sehr verschiedene Vorschläge mit Aktivitäten für Sie vorbereitet.

Zum einen hätten wir die romantischsten Orte für ein Date im Harz. Vom idyllischen Sparziergang auf der Verlobungsinsel, über Candlelight-Dinner bis hin zu einer Wellness-Übernachtung im Hotel „Romantischer Winkel“ sollte hier für jedes Paar etwas dabei sein.

Wer stattdessen gar keinen Bock auf den Tag der Liebe hat, der sollte einmal in unsere Tipps für den perfekten Anti-Valentinstag im Harz schauen. Thorsten Berthold hat die besten Unternehmungen in unserer Region gesammelt, die so gar nicht pärchenhaft und so gar nicht romantisch sind.

