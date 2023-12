Göttingen. Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Dienstag in Göttingen einen Polizeieinsatz ausgelöst - entpuppte sich aber als ungefährlich.

Ein Mann mit einer Pistole in der Hand hat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr am Göttinger Bahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Schnell gab es jedoch Entwarnung: Wie die Polizei mitteilt, konnten Polizisten aus Göttingen und Beamte der Bundespolizei den 26-Jährigen aus Rheinland-Pfalz wenig später auf einem der Bahnsteige stellen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ermittler in einer seiner Jackentaschen eine schwarze Spielzeugpistole, heißt es im Bericht. Der Fund wurde sichergestellt.

Ein Passant hatte zuvor beobachtet, wie der Verdächtige augenscheinlich mit einer Schusswaffe in der Hand über den Vorplatz ging und anschließend das Bahnhofsgebäude betrat, berichtet die Polizei weiter. Der Zeuge verfolgte ihn und alarmierte parallel dazu die Polizei. Am Bahnsteig wurde der Rheinland-Pfälzer dann ergriffen und zur Wache der Bundespolizei gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab sich, dass der 26-Jährige gesundheitlich beeinträchtigt sein soll. Offensichtlich seien ihm Tragweite und Gefährlichkeit seines Handelns nicht bewusst gewesen. Die Polizei schickte den Mann daher nach Hause. Die Plastikwaffe, die er während seines Aufenthaltes in Göttingen gekauft haben will, behielten die Beamten allerdings. pol

