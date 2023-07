Goslar Passanten in Bad Harzburg versuchten, den Mann vom Randalieren abzuhalten. Ein Streit mit seiner Partnerin war der Auslöser.

Ein Salzgitteraner muss sich in Bad Harzburg wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (Symbolbild)

Polizei Goslar Salzgitteraner randaliert in Bad Harzburg und greift Passanten an

Die Polizei Bad Harzburg ist zu einer randalierenden Person gerufen worden. Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr sei ein 36-jähriger Mann aus Salzgitter zunächst mit seiner 45-jährigen Partnerin auf einem Supermarktparkplatz in der Breiten Straße in Streit geraten. Die Polizei informiert, dass der Randalierer Passanten angriff, die den Streit schlichten wollten. Diese hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Der Salzgitteraner leistete gegen seine Festnahme Widerstand, heißt es weiter. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus Goslar wurde die Person schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der 36jährige muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.