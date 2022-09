Angepasste Impfstoffe ab Mitte September

Voraussichtlich ab Montag, 12. September, bieten die mobilen Impfteams in Stadt und Landkreis Göttingen zusätzliche Impfstoffe: Gegen die Omikron-BA1-Variante wird es so beispielsweise den für Auffrischungsimpfungen zugelassenen Impfstoff von Moderna und BioNtech geben.

Für Erst- und Zweitimpfungen stehe neben den bisherigen Impfstoffen nun der „Totimpfstoff“ von Valneva zur Verfügung, allerdings nur für die Altersgruppe der 18- bis 50-Jährigen. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist die 2. Auffrischungsimpfung mit den angepassten Impfstoffen sowohl für Menschen ab 60 Jahren als auch für Menschen mit Vorerkrankungen und einem erhöhten Risiko für schwere Verläufe einer Covid-19-Infektion empfohlen. Beispielhaft zu nennen sind chronische Atemwegserkrankungen und COPD, chronische Herz-Kreislauferkrankungen, Leber und Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen, chronische neurologische Erkrankungen, angeborene oder erworbene Immunschwäche.

Kinderimpftermine freitags zwischen 14 und 18 Uhr möglich

Die 2. Auffrischungsimpfung sollte mit einem Abstand von mindestens sechs Monaten zur 1. Auffrischungsimpfung erfolgen. Erst- und Zweitimpfungen mit den bisherigen Impfstoffen von BioNtech, Moderna, Novavax und Valneva werden ab dem 12. September ohne Anmeldung nur noch im Impfstützpunkt in der „Alten Post“ in der Heinrich-von-Stephan-Straße 1 am Bahnhofsvorplatz in Göttingen durchgeführt. An anderen Standorten der mobilen Impfteams in Stadt und Landkreis können Erst- und Zweitimpfungen mit den Impfstoffen von BioNtech und Moderna nur noch nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 0151-12097629 erfolgen.

Darüber hinaus bieten die mobilen Impfteams im Impfstützpunkt „Alte Post“ den Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax für die Grundimmunisierung (1. und 2. Covid-19-Impfung ab 12 Jahren) an. Für eine Boosterimpfung steht dieser Impfstoff noch nicht zur Verfügung. Eine Anwendung von Nuvaxovid in der Schwangerschaft und Stillzeit sei aufgrund fehlender Daten weiterhin nicht empfohlen. Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren empfiehlt die Stiko eine Impfung mit dem Impfstoff BioNtech. Kinderimpftermine stehen freitags zwischen 14 Uhr und 18 Uhr in der „Alten Post“ am Bahnhof zu Verfügung.