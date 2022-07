Sanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg: Baufirma steht fest

Im August soll sie starten, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet wurde, steht nun die Firma fest, die das Bauprojekt durchführen wird.

So informierte die Verwaltung, dass die Sanierungsmaßnahme an das Bauunternehmen Eurovia vergeben wurde. „Mitte nächster Woche soll eine Bauanlaufbesprechung stattfinden, um das Vorgehen – und wichtige Informationen wie den Baubeginn – genau festzusetzen.“ Ist dies erfolgt, so die Herzberger Verwaltung bei der Sitzung weiter, soll erneut eine Anlieger-Informationsveranstaltung mit den Zuständigen der Baumaßnahme stattfinden, ehe der Startschuss für die Sanierungsarbeiten offiziell fällt.

Sanierung der Ortsdurchfahrt

Die Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der Stadt Herzberg, örtlichen Versorgern und den Städtischen Betrieben dauert rund zweieinhalb Jahre. Zur Erreichbarkeit der Innenstadt solle eine Einteilung der Baumaßnahme in mehrere Bauabschnitte erfolgen. Die vierstreifige Bundesstraße soll auf einen Fahrstreifen je Richtung eingeengt werden. Der überregionale Verkehr, hingegen großräumig über die A38 und A7 umgeleitet werden.

2,5 Jahre Baustelle in Herzberg- Ortsdurchfahrt wird 2022 saniert