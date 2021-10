Herzberg: Nach Alkoholkonsum Unfall verursacht

Herzberg. In der Schloßstraße in Herzberg ist eine alkoholisierte Autofahrerin von der Straße abgekommen.

Durch einen Unfall in Herzberg deckte die Polizei eine Alkoholfahrt auf (Symbolbild).

In Herzberg ist eine Autofahrerin verunglückt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei stellte aber fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand.

Am frühen Samstagabend, 30. Oktober, ist eine Autofahrerin in der Herzberger Schloßstraße mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte sie zuerst mit einem Brückengeländer und anschließend mit einem Rohrpfosten, an dem Verkehrszeichen montiert waren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

pol