Fiat touchiert und abgehauen

Ein Unbekannter hat ein parkendes Auto beschädigt und sich vom Unfallort entfernt, ohne den Fall zu melden. Nachdem der Geschädigte sein Fahrzeug am Mittwoch gegen 18 Uhr am Kastanienring in Osterode abgestellt hatte, entdeckte er am nächsten Morgen die Beschädigung. Laut Polizei hatte der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer den Fiat vermutlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite vom vorderen bis zum hinteren Radkasten zerkratzt und eingedellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

