Katzen kastrieren lassen, um Leid zu mindern

Mit Freude nahm man beim Tierschutzverein Bad Sachsa die kürzlich veröffentlichte Information auf, dass die Stadt Osterode eine Kastrationsverordnung zum 1. Januar 2021 erlassen hat. Seit Jahren bemüht sich der Bad Sachsaer Verein um Aufklärung zum Thema sowie um Anregung, diese Verordnung endlich auch im Altkreis Osterode zu erlassen. Schätzungen zufolge leben allein in Niedersachsen 200 000 freilebende und verwilderte Katzen.

22 Katzen im Jahr 2020 kastrieren lassen

Der Verein selbst arbeitet seit Jahren aktiv daran, gegen die unkontrollierte Vermehrung wildlebender Katzen vorzugehen. Durchschnittlich wurden jährlich mehr als 20 Katzen kastriert. So auch in diesem Jahr, wo es sich um insgesamt 22 Katzen handelte, davon vierzehn weibliche Tiere und acht Kater.

Der Verein kann dies allerdings nur leisten, wenn er finanziell unterstützt wird. Sowohl durch private oder auch Spenden von Unternehmen als auch durch die Bezuschussung durch das Land Niedersachsen, welches den Tierschutzvereinen speziell für Kastrationsaktionen Gelder bewilligt. Dies ist natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen möglich.

Leid der Tiere mindern

Deshalb auch die Forderung der Tierschützer nach der Verordnung. Diese nimmt alle Katzenhalter in die Pflicht, mitzuhelfen Tierleid zu verhindern. Jede unkastrierte Katze und jeder unkastrierte Kater mit Freigang kann schließlich zur Vermehrung beitragen.

Auch Tierfreunde, die beispielsweise "nur" wilde Katzen füttern aber sich nicht als Besitzer sehen, sind aufgerufen, die Tiere kastrieren zu lassen. Solche Fälle waren in diesem Jahr häufig zu verzeichnen. Erfreulicher Weise holten sich diese Tierfreunde Rat und Unterstützung beim Verein. Mittels Lebendfallen und unter deren stetiger Beobachtung konnten die Tiere gefangen, kastriert und tierärztlich untersucht sowie versorgt werden.

Spirale des Leides

Festgestellt wurde durch die Mitglieder auch in diesem Jahr erneut, dass die meisten aufgefundenen Tiere weiblich waren. "Unkastriert resultiert hieraus eine Spirale die Elend, Krankheiten, Hunger und Leiden für die Tiere bringt, da eine Katze bis zu zehn Junge im Jahr bekommen kann. Diese wiederum sind etwa ab dem ersten Lebensjahr geschlechtsreif, sodass erneut Nachwuchs kommt. Diesem qualvollen Leben und Sterben der Katzen muss Einhalt geboten werden", so die Tierschützer. Zwar müssen, laut Gesetz, wildlebende Katzen nach der Kastration zurück an den Auffindeort in ihrer gewohnten Umgebung gebracht werden, doch für die Tiere beinhaltet es viel positives. Sie werden geregelt mit Futter versorgt und beobachtet, so dass beispielsweise bei gesundheitlichen Problemen eingegriffen und geholfen werden kann. Sollten aufgefundene Katzen keinem Besitzer zuzuordnen sein, sich diese Tiere durch ihr Verhalten menschenbezogen und zutraulich zeigen, bemüht sich der Verein aber, sie in gute Hände zu vermitteln.

Für private Katzenbesitzer bedeutet die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht auch, dass sie ihre Tiere beispielsweise nach Entlaufen schnell zurück erhalten, sollten sie aufgefunden werden.

“Je mehr Menschen mitmachen, auch ohne Verordnung, um so eher kann der schlimme Kreislauf der leidenden Tiere unterbrochen und beendet werden.”, so Jochen Wedekind, Vorsitzender des Bad Sachsaer Tierschutzvereines.

Spendenkonto und weitere Informationen

Wer den Tierschutzverein Bad Sachsa bei der so wichtigen Kastrationsarbeit finanziell unterstützen möchte, kann dies gern unter der neuen, durch die Fusion der Stadtsparkasse Bad Sachsa mit der Sparkasse im Kreis Osterode entstandenen, Kontonummer: DE55 2635 1015 0000 028 324 bei der Sparkasse Osterode am Harz tun. Weitere Informationen zum Thema Kastration finden sich auch auf der Vereinsseite www.tierschutz-bad-sachsa.de