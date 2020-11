Alle Familien sind eingeladen, noch bis 14. November – also um den Martinstag herum – mit ihren Laternen den „Laternenweg“ im Kurpark von Bad Lauterberg zu laufen. An sechs Stationen werden Geschichten von St. Martin durch Bilder und Texte erzählt und zum Singen einiger Laternen- und Martinslieder ermuntert. Die Idee stammt aus Bad Sachsa.

Der Weg beginnt an der Konzertmuschel im Kurpark, folgt dem Rundweg um den Traumspielplatz und endet wieder an der Muschel. Zu jeder Zeit kann der „Laternenweg“ in Bad Lauterberg abgegangen werden. Und so sind alle kleinen und großen Laternengänger miteinander verbunden und können sich an die Tat der Mantelteilung erinnern und sie weitertragen.