Bei Kontrolle: Autofahrer ist stur, Ehefrau zeigt den „Vogel“

Unsicher beim Fahren, uneinsichtig bei der Belehrung: Ein älterer Autofahrer muss mit einer Überprüfung durch die Führerscheinstelle rechnen. Seine Ehefrau erwartet hingegen sogar ein Strafverfahren, da sie Polizisten mehrfach einen „Vogel“ zeigte.

Was war passiert: Im Rahmen einer Streife fiel Polizisten am Abend des 30. April um 18.50 Uhr ein älterer Herr durch seine unsichere Fahrweise in Clausthal-Zellerfeld auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnten weder Beeinflussungen durch Alkohol, noch durch berauschende Mittel festgestellt werden. Da die Beamten dennoch Zweifel an der Fahrtauglichkeit hatten, wurde darauf hingewiesen, dass die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt und um Überprüfung der körperlichen Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr gebeten werde.

Ehefrau gerät in Rage

Der Autofahrer reagierte daraufhin uneinsichtig und die Beifahrerin, seine Ehefrau, geriet regelrecht in Rage, heißt es in der Mitteilung der Polizei in Clausthal-Zellerfeld. Die Aussagen der Polizisten interessierten sie nicht, „die gingen in ihr linkes Ohr rein und kämen beim rechten Ohr wieder heraus“ – und nachdem sie dies mittels Gesten verdeutlicht hatte, zeigte sie den Polizeibeamten mehrfach einen „Vogel“.

Nun muss nicht nur der Fahrzeugführer mit einer Überprüfung durch die Führerscheinstelle rechnen, sondern seine Ehefrau sich für ihr beleidigendes Verhalten rechtfertigen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.