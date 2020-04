Trompeter geben Konzerte für Einwohner in Sieber

Seit Anfang des Monats geben Claudia Rettstat und Ullrich Kohlrusch kleine Konzerte in Sieber, immer an einer anderen Stelle. So spielten sie am vergangenen Sonntag im Oberdorf, am Ostersonntag an einer Hütte im Liliental und am 15. April im Unterdorf. Die Idee dazu hatte Claudia Rettstat, die auch...