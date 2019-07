Firma Jäde feiert Jubiläum mit buntem Programm für die Gäste

Geschäftspartner und Freunde von Horst W. Jäde, Geschäftsführer seiner Beratungs- und Wirtschaftsdienst GmbH, aus ganz Deutschland trafen sich anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums in der Goldenen Aue in Bad Lauterberg. Selbst die inzwischen in den USA wohnende Tochter hatte mit Mann und Kind...