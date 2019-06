Firma Piller in Osterode feiert 100-jähriges Bestehen

Die weltweit tätige Piller Group feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen am Standort Osterode. Als Start in das Jubiläumsjahr gehen die zehn Geschäftsführer aller weltweiten Piller Gesellschaften gemeinsam auf eine Spendenradtour mit dem Titel „100-4-100“ und wollen damit 100.000 Euro für karitative Zwecke „einfahren“. Voller Power ist ebenfalls das große Jubiläumsfest am 30. August mit thematisch passenden Höhepunkten für Mitarbeiter, Partner und die Osteroder Bürger rund um den Piller-Brunnen im Kurpark sowie in der Stadthalle.

Im Jahr 1919 verlegte die damalige Maschinenfabrik Anton Piller mit 18 Mitarbeitern ihren Standort von Hamburg in das zentral gelegene Osterode. Innovative Entwicklungen, strategische Erweiterungen der Geschäftsfelder und die Qualität der Erzeugnisse schafften ein kontinuierliches Wachstum und einen stetigen Ausbau der Marktposition bis hin zum heutigen Weltmarktführer. Trotz der Globalisierung hielt die heutige Piller Group GmbH am Hauptsitz im Harzvorland fest, was eine starke Verbindung zum Standort verdeutliche, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Im Rahmen des Jubiläums werden im Juni die Geschäftsführer der Piller Gesellschaften aus aller Welt gemeinsam auf eine 100 Kilometer lange Spenden-Radtour durch die Harzregion gehen. Dieses sportliche Engagement steht unter dem Motto „100-4-100“ und dient dazu, 100.000 Euro für karitative Zwecke des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes zu sammeln. Für diese Aktion kann jedermann unter www.gofundme.com spenden.

Hauptsitz des Unternehmens in Osterode. Foto: Unternehmen

Die Spendentour ist der Startschuss für die die Jubiläumsfestivitäten, die ihren feierlichen Abschluss in einem großen öffentlichen Fest für Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Osteroder Bürger rund um den Piller-Brunnen im Kurpark sowie in der Stadthalle finden. Diese Veranstaltung voller Energie am 30. August zeigt die Verbundenheit zum Standort Osterode und ist ein „Dankeschön“ für all jene Personen, die das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei dem geplanten Fest werden Jung und Alt auf ihre Kosten kommen. Neben vielen Spielattraktionen, einer Physikausstellung und kulinarischen Ständen lockt der Park an der Stadthalle an diesem Tag mit einem bunten Bühnenprogramm, das am Abend mit einer Mega-Coverband und einer Lasershow abschließt.

Alle Besucher können sich auch im Rahmen einer Fotoausstellung über die 100 Jahre der Firma am Standort informieren.