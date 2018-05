Start in die Freibad-Saison: Hier können Sie baden gehen

Naturbad am Juessee: Seit Freitag, dem 11. Mai, hat das Naturbad Juessee geöffnet und zwar Dienstag bis Freitag von 13 bis 19.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr. Montag ist Ruhetag. In der Ferienzeit ist Badebetrieb von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr. Ein Ersatz für den erkrankten Schwimmaufseher wurde auch gefunden, die Badesaison ist also gesichert.

Foto: Mark Härtl