Prinz Louis und Prinzessin Kate helfen gemeinsam mit Freiwilligen bei der Renovierung und Verschönerung der 3. Upton Scouts Hut in Sloug.

Prinzessin Kate und ihre Kinder Charlotte und Louis mit anderen bei der «Big Help Out»-Freiwilligenarbeit.

Britische Royals Kinder von William und Kate packen mit an

Nach dem Glamour des Krönungswochenendes haben Prinz William und Prinzessin Kate gemeinsam mit ihren drei Kindern bei der großen Hilfsaktion zu Ehren von Charles und Camilla mit angepackt. Die Familie half am Montag in der Nähe von Windsor bei einer Pfadfinderorganisation mit, die ihr Quartier renovierte.

Der fünfjährige Prinz Louis schob - unterstützt von seiner Mutter Kate - eine Schubkarre über das Gelände. Seine Schwester Charlotte schwang den Pinsel, sein großer Bruder George war mit seinem Vater zusammen auf einem Bagger zu sehen.

Der Palast hatte an dem extra für die Krönung angesetzten Feiertag unter dem Motto „The Big Help Out“ zu Aktionen aufgerufen, die anderen Menschen zugutekommen. Angemeldet wurden auf der eigens eingerichteten Internetseite mehr als 52 000 Aktionen. Ziel ist, mehr Britinnen und Briten auch langfristig für ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Die Zahl der Freiwilligen geht offiziellen Zahlen zufolge seit Jahren zurück.

Während das Königspaar am Montag eine Auszeit nahm, waren die weiteren Mitglieder der Königsfamilie ebenfalls im Land unterwegs: So besuchten etwa Prinz Edward und seine Frau Sophie in der Grafschaft Berkshire eine Organisation, die Blindenhunde ausbildet.

Auch Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty nahmen an der Hilfsaktion teil und griffen bei einem Besuch in Hertfordshire zu Kochschürze und Messer, um beim Kochen für lokale Senioren zu helfen.

Premierminister Rishi Sunak (m.) serviert das Essen für den Lunch Club einer Gemeindegruppe in Hertfordshire. Foto: Geoff Pugh/Daily Telegraph/PA Wire/dpa

In der Nähe des Buckingham-Palasts pflanzten der BBC zufolge Freiwillige im Green Park Wildblumen als Tribut an Queen Elizabeth II. - und um Insekten anzulocken.