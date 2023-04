„LOL“ von Bully bekommt fünfte Staffel

Die Amazon-Comedy „LOL - Last One Laughing“ geht 2024 in eine fünfte Staffel. Gastgeber wird wieder Michael „Bully“ Herbig sein. Er schrieb heute bei Instagram: „High Five! Shu shu shu, sha sha sha, nächstes Jahr ist dann die fünfte Staffel da! Nicht zu stoppen... Last one laughing geht weiter!“ Das „Shoo shoo shoo“ ist eine Anspielung auf einen Auftritt von Anke Engelke und Bastian Pastewka als Schlagerduo Jenny & Mel in der vierten Staffel.

Laut Amazon Prime Video gehört „LOL“ zu den erfolgreichsten Formaten des Streamingdienstes. Bei der Show, die es auch in anderen Ländern gibt, geht es darum, dass eine Gruppe von Entertainern und Comedians über Stunden in einem Raum versucht, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es gewinnt der- oder diejenige, der oder die nicht lacht.