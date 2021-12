Oscar-Vorbote: US-Verband wählt zehn beste Filme von 2021

Welcher Film wird am 7. Januar mit einer vergoldeten Oscar-Statue geehrt?.

Steven Spielbergs Musical-Remake "West Side Story", der Science-Fiction-Film "Dune" und das Gehörlosendrama "Coda" zählen aus Sicht des renommierten American Film Institute (AFI) zu den zehn besten Filmen des Jahres 2021.

Auch das Sportdrama "King Richard", Joel Coens "Macbeth" und "The Power of the Dog" von Jane Campion sind unter den Spitzenkandidaten, wie der Verband bekannt gab.

Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören die Katastrophen-Satire "Don’t Look Up" (Adam McKay), die Romanze "Licorice Pizza" (Paul Thomas Anderson), der Psychothriller "Nightmare Alley" (Guillermo del Toro) und das Musical-Drama "Tick, Tick…Boom!" von Lin-Manuel Miranda.

Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die spätere Oscar-Verleihung. Gewöhnlich schaffen es mehrere Filme von der AFI-Liste unter die Oscar-Anwärter in der Top-Sparte "Bester Film". Im vergangenen Frühjahr waren sechs AFI-Filme unter den acht Anwärtern als "Bester Film", darunter "Mank", "Minari" und der spätere Oscar-Gewinner "Nomadland".

Die ausgewählten AFI-Filmschaffenden sollen am 7. Januar mit einer Preiszeremonie in Los Angeles geehrt werden.

