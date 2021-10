Kourtney Kardashian und Travis Barker feiern ihre Liebe

Travis Barker (l) und Kourtney Kardashian bei den MTV Video Music Awards in New York.

Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (45) haben sich offenbar verlobt. Auf Instagram teilte die 42-Jährige am Sonntag ein Foto von sich und Barker und kommentierte es mit den Worten "Für immer".

Auf dem Bild ist das Paar am Strand zu sehen, inmitten eines riesigen Arrangements aus roten Rosen und Kerzen. Kardashian und Barker umarmen sich zwischen den Blumen.

Für eine Verlobung der beiden sprechen auch die vielen Glückwünsche - unter anderem von Barkers jüngster Tochter Alabama. "Ich freue mich so für euch. Ich liebe euch beide", schrieb die 15-Jährige in ihrer eigenen Instagram-Story. Dazu teilte sie mehrere Fotos von einem mit Rosen dekorierten Tisch sowie einen Schnappschuss von Barker und Kardashian beim Abendessen. Der Schlagzeuger gibt Kardashian darauf einen Kuss auf die Wange, an ihrem Finger ist ein funkelnder Ring zu erkennen. Kim Kardashian kommentierte Kourtneys Instagram-Post mit drei Verlobungsring-Emojs und drei roten Herzen.

Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger machten ihre Beziehung im Februar öffentlich. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorangegangenen Beziehungen. Kardashian ist Mutter von Mason (11), Penelope (9) und Reign (6). Barker hat mit seiner Ex-Frau die Kinder Atiana (22), Landon (17) und Alabama (15).

