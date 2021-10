Britney Spears setzt ihre neue Freiheit in Szene

Mitten in einem tropischen Urlaub hat US-Popstar Britney Spears den Gerichtsentscheid über die Absetzung ihres Vaters als Vormund gefeiert.

Auf Instagram teilte die 39-Jährige am Donnerstag mehrere Urlaubs-Nacktfotos sowie ein Video, in dem sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27) zu sehen ist. Darin fährt das Paar mit einem Boot über türkisfarbenes Wasser. In einer weiteren Aufnahme liegt Spears nur mit einer Bikinihose bekleidet im flachen Wasser. "Ein wunderschöner Tag, an dem wir hier im Paradies feiern!", schrieb die Sängerin dazu. Wo sie Urlaub macht, berichtete Spears nicht.

Außerdem teilte sie auf Instagram eine Fotoreihe, in der sie sich teils oben ohne am Strand, teils komplett nackt vor einer Badewanne zeigt. "Im Pazifik zu spielen hat noch niemandem geschadet", schrieb sie zu den Bildern. Britney-Fans freuten sich mit der Musikerin. "Absolut frei!", kommentierte eine Nutzerin. Ein anderer schrieb: "Britney, du siehst wunderschön aus."

Der 69 Jahre alte Vater der Sängerin, Jamie Spears, war am Mittwoch in Los Angeles von einer Richterin als Vormund seiner berühmten Tochter abgesetzt worden. Richterin Brenda Penny kam bei einer Anhörung damit einem Antrag von den Anwälten der Sängerin nach.

Jamie Spears hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig.

