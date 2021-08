Scarlett Johansson und Colin Jost freuen sich über Sohn

Hollywood-Star Scarlett Johansson (36) und ihr Mann Colin Jost (39) sind Eltern geworden. "Ok ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr", teilte der Komiker und Schauspieler Jost am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram mit.

Johanssons Sprecher Marcel Pariseau bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Geburt von Söhnchen Cosmo, ohne aber den Geburtstermin zu nennen. Die Eltern haben um Wahrung ihrer Privatsphäre gebeten.

Es ist das erste gemeinsame Kind für "Black Widow"-Star Johansson und Jost. Sie hatten im letzten Oktober geheiratet.

Johansson ("Lost in Translation", "Marriage Story") war zuvor erst mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds und dann mit dem Journalisten Romain Dauriac verheiratet, mit dem Franzosen hat sie ein Kind. Die Ex-Eheleute teilen sich das Sorgerecht für die bald siebenjährige Tochter Rose.

