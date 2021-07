Julia Roberts mit seltenem Pärchen-Selfie

Hollywood-Star Julia Roberts hat anlässlich ihres Hochzeitstags ein gemeinsames Foto von sich mit ihrem Ehemann Danny Moder geteilt. "19 Jahre", schrieb die 53-Jährige am 4. Juli, dem US-amerikanischen Nationalfeiertag, bei Instagram.

Dazu postete sie drei Herz-Emojis in den US-Farben und den Satz: "Wir fangen gerade erst an". Auf dem Foto trägt Roberts ein oranges Cappy und eine Sonnenbrille und hat einen Arm um den Hals ihres Mannes gelegt.

Roberts lernte den Kameramann Danny Moder 2001 am Set von "The Mexican" kennen. 2002 heirateten die beiden auf ihrer Ranch in New Mexico, das Paar hat drei Kinder. "Durch Danny fand ich mich selbst", sagte Roberts 2017 im Gespräch mit "Harper's Bazaar". Er gebe ihrem Leben Sinn und lassen ihr Inneres strahlen.

