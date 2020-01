Til Schweiger mit Begleitung bei einer Box-Veranstaltung in Hamburg.

Hamburg Til Schweiger hat am Wochenende eine Box-Veranstaltung in Hamburg besucht. Der Filmemacher kam nicht allein.

Til Schweiger zeigt sich mit neuer Frau an seiner Seite

Der Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) hat sich mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Eine Box-Veranstaltung am Wochenende in Hamburg besuchte Schweiger gemeinsam mit einer jungen blonden Frau.

Seine Managerin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Hamburg, dass der 56-Jährige jemanden kennengelernt habe. Es sei alles noch ganz frisch. Darüber hinaus wolle Schweiger sich nicht weiter äußern. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Schweiger hat aus seiner langjährigen Ehe mit der US-Amerikanerin Dana Schweiger vier Kinder, die zwischen 1995 und 2002 geboren wurden. Zuletzt hatte er mehrere Restaurants in Hamburg eröffnet. In dieser Woche kommt sein neuer Film "Die Hochzeit" in die Kinos.