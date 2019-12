Sonsee Neu startet mit "Pastewka" durch

Berlin Sie spielt in der neuen Staffel von "Pastewka" mit: Schauspielerin Sonsee Neu hat den Neustart in Deutschland geschafft.

Gleichberechtigung ist für die Schauspielerin Sonsee Neu eine entscheidende Grundlage für eine Beziehung. Das möge sie auch an ihrer Rolle als Anne in der Serie "Pastewka", sagte Neu der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (F.A.S.).

"Sie ist emanzipiert und guckt, dass sie ihr eigenes Ding macht und bei sich bleibt." Auf die F.A.S.-Frage, ob sie dann auch zu Hause gleichberechtigt sei, antwortete die 46-Jährige: "Ich habe mich vor kurzem scheiden lassen, weil ich das eben nicht fand."

Nach großen Veränderungen im Leben tauche die Angst auf, ob da noch etwas komme. "Aber da öffnen sich immer neue Türen", sagte Neu, die zehn Jahre lang in den USA gelebt hat. Ihre US-Karriere gab die Schauspielerin auf: "Ich wollte in Los Angeles keine Kinder großziehen. Zudem hat mich Bush jr. kolossal genervt, und dann kam das Angebot von Bernd Eichinger für einen Kinofilm in Deutschland, das passte perfekt." Neu ist in der zehnten und letzten Staffel von "Pastewka" vom 7. Februar an bei Amazon zu sehen.