Daisy Ridley in der Royal Albert Hall bei der Premiere des Films "Star Wars - Die letzten Jedi".

Berlin In den "Star Wars"-Filmen spielt sie die tapfere Jedi-Schülerin Rey, privat musste Daisy Ridley nach Stalker-Vorfällen mit einer Therapie gegen ihre Angst ankämpfen.

Daisy Ridley nach Stalker-Erfahrung in Therapie

Star-Wars-Star Daisy Ridley (27) hat sich nach Begegnungen mit aufdringlichen Menschen in Therapie begeben. "Ich hatte ein paar Vorfälle mit Stalkern. Ich musste danach eine Therapie machen, das hat mir wirklich Angst gemacht", sagte die Britin der "Sun" am Sonntag.

Die erste Begegnung sei vor ein paar Jahren in New York gewesen, als ihr nachts "ein sehr großer Kerl" zum Hotel gefolgt sei. "Ich wusste nicht, ob es ein besessener Fan war oder jemand mit bösen Absichten. Aber jede Frau würde da durchdrehen." Sie habe angefangen zu schreien, dann sei der Mann weggelaufen. Aber sie könne sich an die riesige Angst erinnern, die sie überkommen habe. Niemand könne einen auf dieses Gefühl vorbereiten.

Daisy Jazz Ridley wurde 2015 mit dem Kultfilm "Star Wars: Das Erwachen der Macht" von Regisseur J. J. Abrams bekannt. Am Mittwoch (18. Dezember) kommt mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" der dritte Teil der Sequel-Trilogie ins Kino, bei der J. J. Abrams ebenfalls Regie führte. Im Mittelpunkt stehen erneut die Jedi-Kämpferin Rey (Daisy Ridley) und der finstere Kylo Ren (Adam Driver).