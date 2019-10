Fans nehmen Abschied von Karel Gott

Prag Mit Liedern wie "Biene Maja" oder "Schicksalsmelodie" verzauberte Karel Gott seine vielen Fans. Jetzt nimmt Prag Abschied von dem Sänger, der am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben war.

Die Fans des Schlagerstars Karel Gott nehmen an diesem Freitag in Prag Abschied von ihrem Idol. In der tschechischen Hauptstadt werden nach Angaben der Regierung 150.000 bis 300.000 Menschen erwartet.

Der Sänger war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Sarg wird am Freitag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Prager Sophienpalais (Palac Zofin) öffentlich aufgebahrt.

Aus Kapazitätsgründen werden voraussichtlich nur einige zehntausend Menschen am Sarg vorbeigehen können. Auch aus Deutschland dürften viele Fans des Sängers von Hits wie "Biene Maja", "Lady Carneval" und "Schicksalsmelodie" anreisen. Polizei und Rettungsdienste werden mit einem Großaufgebot im Einsatz sein.

Kurz vor seinem Tod hatte Karel Gott eine Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht. Im Laufe seiner langen Karriere verkaufte er Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger. Am Samstag wird Tschechien mit einem nationalen Trauertag und einem Gottesdienst im Prager Veitsdom an den legendären Sänger erinnern.