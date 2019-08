Lana Del Rey protestiert gegen Waffengewalt in USA

Kurz nach den jüngsten Massakern in den USA hat die Popsängerin Lana Del Rey (34) einen neuen Song gegen Waffengewalt veröffentlicht. Unter dem Titel "Looking For America" (Suche nach Amerika) beschreibt sie ihren Traum von einem Land ohne Waffen.

Auf Instagram postete Del Rey ein Video, in dem sie augenscheinlich in einem Tonstudio sitzt und den Song singt. Dazu schrieb die 2011 mit dem Popsong "Video Games" berühmt gewordene Musikerin, die Ereignisse der vergangenen Tage hätten sie stark beschäftigt und zu dem Text bewegt. Auch andere Prominente hatten sich nach den jüngsten Angriffen mit mehr als 30 Toten in Dayton (Ohio) und El Paso (Texas) für schärfere Waffengesetze ausgesprochen.

Del Rey - mit bürgerlichem Namen Elizabeth Woolridge Grant - veröffentlicht am 30. August ihr neues Studioalbum "‎„Norman Fucking Rockwell!". Mit ihren vier vorherigen Platten seit 2012 hatte sie jeweils Platz 1eins oder zwei der Charts in den USA und Großbritannien erreicht und Millionen Tonträger verkauft. ‎